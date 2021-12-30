Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Borazanlar ve Bahçelievler Mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edilen Irak uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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