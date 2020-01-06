Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber

Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:40
Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen Irak uyruklu S.S.Y.A, M.M.L.A. ve S.H.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler