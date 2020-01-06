Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haber

Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

06.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:52
Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinçe kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen Irak uyruklu S.S.Y.A, M.M.L.A. ve S.H.A. yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler