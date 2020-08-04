Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
BOLU'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
04.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:03
BOLU'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mengen ve Gerede ilçelerinde bulunan 2 eve eş zamanlı baskın yapılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ifadesinin ardından, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA