Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2) - Haberler
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Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2)

Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARBolu'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Irak uyruklu İbrahim Mahmood Abdullah ve Osamah Hamdullah Adhab, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BOLU (DHA) - TUTUKLANDILAR

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Irak uyruklu İbrahim Mahmood Abdullah ve Osamah Hamdullah Adhab, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

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 Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Son Dakika | MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika | MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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