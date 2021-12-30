Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
TUTUKLANDILARBolu'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Irak uyruklu İbrahim Mahmood Abdullah ve Osamah Hamdullah Adhab, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
BOLU (DHA) - TUTUKLANDILAR
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Irak uyruklu İbrahim Mahmood Abdullah ve Osamah Hamdullah Adhab, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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