DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder