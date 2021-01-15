DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

15.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:17

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bolu Adliyesine sevk edildi.

DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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