Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da iki kişinin ormanlık alanda darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Bolu'da iki kişinin ormanlık alanda darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, M.C, sokakta yürürken gördüğü eski kız arkadaşı ile yanındaki kişiyi, zorla araca bindirerek ormanlık alana götürdü.

M.C. ve yanındaki 4 arkadaşı, darbedilmelerini cep telefonuyla kaydettikleri iki kişiyi daha sonra şehir merkezine bıraktı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ile Ü.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Seda Sayan Deniz Akkaya
Spor Marcao Max Meyer Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:03:45. #1.17#