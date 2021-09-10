Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da iki kişinin ormanlık alanda darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, M.C, sokakta yürürken gördüğü eski kız arkadaşı ile yanındaki kişiyi, zorla araca bindirerek ormanlık alana götürdü.

M.C. ve yanındaki 4 arkadaşı, darbedilmelerini cep telefonuyla kaydettikleri iki kişiyi daha sonra şehir merkezine bıraktı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ile Ü.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.