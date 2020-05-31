Bolu'da damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi
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Bolu'da damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi

Bolu'da damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direği yerinden söküldü.

Bolu'da damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi
31.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:00

Bolu'da damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direği yerinden söküldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Bolu'ya taş tozu getiren Ramiz A. idaresindeki 16 AAZ 928 plakalı kamyonun damperi, D-100 kara yolu Kılıçaraslan Mahallesi'nde açılarak EDS direğine çarptı.

Yerinden sökülen direk yola devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak muayene edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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