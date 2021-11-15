Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı - Haberler
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Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen hafif ticari araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

BOLU (AA) - Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen hafif ticari araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Salıbeyler Mahallesi'nde yaşayan Suat S, evinin bulunduğu 2041. Sokak'taki aracında beklediği sırada içeri duman girdiğini fark etti.

Aracından inen Suat S, sol ön tekerin yanmaya başladığını görerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Suat S. itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Suat S, aracının park halindeyken bir anda yanmaya başladığını belirterek, "Buraya ateş yakmışlar ama tamamen söndürmemişler. Yanan ateşin üzerine araba çekmem. Ateşin yandığını görmedim." dedi.

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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