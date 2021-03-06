Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
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Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği

06.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:10
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği

BOLU'nun Aladağ bölgesinde, karların erimesiyle baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı.

BOLU'nun Aladağ bölgesinde, karların erimesiyle baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı. Kır çiçeklerinin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

Bolu'nun doğa harikası bölgelerinden biri olan Aladağ'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen karlarla birlikte baharın habercisi kır çiçekleri de açmaya başladı. Mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel manzaralar oluşturdu.

 


Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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