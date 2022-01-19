Bolu'da, D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı - Haberler
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Bolu'da, D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda tırın makaslaması sonucu D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı.

ANKARA (İHA) - Bolu'da, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda tırın makaslaması sonucu D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Trafikte oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda makaslayan tır D100 Karayolu Ankara yönünü ulaşıma kapattı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kentte kara yolları ve polis ekipleri makaslayan tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Tırın yolu kapatmasıyla birlikte Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Yaşanan yoğun trafik havadan görüntülendi.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu'da, D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı

Bolu'da, D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı

Bolu'da, D100 Karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, Ankara, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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