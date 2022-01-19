Bolu'da D-100 yolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - Haberler
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Bolu'da D-100 yolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)

Bolu'da D-100 yolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

TEM'İN ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDITEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında TIR'ların kayması sonucu saat 11.30 sıralarında kapanan Ankara yönü, araçların çekilmesiyle saat 12.30 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

TEM'İN ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI

TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında TIR'ların kayması sonucu saat 11.30 sıralarında kapanan Ankara yönü, araçların çekilmesiyle saat 12.30 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu nedeniyle yolda ulaşım, güçlükle sağlanıyor. Öte yandan D-100 yolu Bolu geçişinin Çaydurt ile Gerede kesimlerinde, TIR'ların kayması sonucu kapanan Ankara yönünün de ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Yeniçağa, Ankara, Bolu, Güncel, Haber

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