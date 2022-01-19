Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (3)

ANKARA (DHA) - D-100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDI

Bolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı. Yoğun kar yağışı ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.