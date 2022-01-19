Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (3) - Haberler
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Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (3)

Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDIBolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı.

ANKARA (DHA) - D-100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDI

Bolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı. Yoğun kar yağışı ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Haber

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