Bolu'da, Cuma namazı için trafiğe açık yol kapatıldı
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Bolu'da, Cuma namazı için trafiğe açık yol kapatıldı

Bolu'da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde camiye sığamayan vatandaşlar, şeritlerle trafiğe kapatılan yolda namazlarını kıldılar.

Bolu'da, Cuma namazı için trafiğe açık yol kapatıldı
12.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:39

Bolu'da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde camiye sığamayan vatandaşlar, şeritlerle trafiğe kapatılan yolda namazlarını kıldılar.

Bolu'da, Beşkavaklar mahallesinde bulunan Öksüz Tekke Camii'nde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cami içerisinde 200'den fazla kişinin birlikte namaz kılamaması üzerine caminin yanında bulunan Ulubatlı sokak Cuma namazı için kapatıldı. Namaz saatinden önce trafiğe açık olan sokağın giriş ve çıkışlarına cami görevlileri tarafından şeritler çekildi. Daha sonra vatandaşların yol üzerinde sosyal mesafeye uymaları için bantlarla namaz kılınacak yerler belirlendi. Seccadeleriyle birlikte namaz kılmak için gelen vatandaşlar, caminin kapasitesinin dolu olduğunu görmeleri üzerine yol üzerinde kendileri için ayrılmış bölümlerde namazlarını kıldılar.

Normal şartlarda araç trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Ulubatlı sokağa gelen sürücüler, yol üzerinde namaz kılındığını görerek geri dönmek zorunda kaldılar. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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