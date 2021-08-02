Bolu'da çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Bolu'da polis ekiplerinin düğün, sünnet gibi etkinliklerde rastgele ateş edenlere yönelik yaptıkları çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Bolu'da polis ekiplerinin düğün, sünnet gibi etkinliklerde rastgele ateş edenlere yönelik yaptıkları çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında düğün, sünnet ve özel günlerde rastgele açılan ateş sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması için kent merkezinde farklı noktalarda operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 41 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulunduranlar hakkında da işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düğün, asker uğurlaması, özel günlerde ateşli silah, havai fişek atılmaması hususunu vatandaşlarımızdan önemle rica ederiz" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı