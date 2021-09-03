Bolu'da çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşyaya el konuldu.

Bolu'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşyaya el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan M.M.T'nin kullandığı araçtaki aramada, piyasa değeri 13 bin lira olan 691 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya ele geçirildi. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyonda ise il merkezinde kaçak cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinde arama yapıldı.

Piyasa değeri 330 bin lira olan 77 cep telefonuna el konuldu, iş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder