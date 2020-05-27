Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi
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Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi

Bolu'da çocuklar parklarda eğlendiBOLU'da, dışarıya çıkmalarına izin verilen çocuklar aileleriyle birlikte parkta vakit geçirerek eğlendi.

27.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:43

Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi

BOLU'da, dışarıya çıkmalarına izin verilen çocuklar aileleriyle birlikte parkta vakit geçirerek eğlendi.

Bolu'da 0-14 yaş arası çocuklar, bugün verilen izinle sokağa çıktı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra çocuklar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Daha küçük yaştaki çocuklar ise aileleriyle parklara akın etti. Çocuklar parklarda oyun oynayarak eğlendi, bisiklete binip, topla oynadı.

Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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