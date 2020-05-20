Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi Bolu'da çocuklar parklarda eğlendiBOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için dışarı çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup oyunlar oynadı.

Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için dışarı çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup oyunlar oynadı. Bolu'da günlerdir evlerinde bulunan 0-14 yaş arası çocuklar bugün için verilen 4 saatlik izinle ikinci kez sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocuklar parklardaki oyuncaklarla oynadı. Minikler dışarıda olmanın keyfini yaşadı. 10 yaşındaki Berkay Gençtürk, "Parkta oynayacağız. Bisiklet turu yapacağız. Top oynayacağız. Evde hapis kalmıştık. Tımarhane gibiydi ev. Şimdi kuşlar gibi özgür hissediyoruz kendimizi. İnsanlara çok yaklaşmıyorum. Aralıklı durmaya özen göstermeliyizö dedi.

Kaynak: DHA