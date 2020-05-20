Bolu'da çocuklar, parklara koştu BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup, oyunlar oynadı.

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup, oyunlar oynadı.

Bolu'da, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün için verilen 4 saatlik izinle ikinci kez sokağa çıktı. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocuklar, parklardaki oyun grubunda oynadı. Berkay Gençtürk (10), "Parkta oynayacağız. Bisiklet turu yapacağız. Top oynayacağız. Evde hapis kalmıştık. Şimdi kuşlar gibi özgür hissediyoruz kendimizi. İnsanlara çok yaklaşmıyorum. Aralıklı durmaya özen göstermeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA