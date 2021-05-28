Bolu'da cip ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bolu'da cip ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da cip ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, otomobil ile cipin kavşakta çarpışması neticesi meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu'da, otomobil ile cipin kavşakta çarpışması neticesi meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüs girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Yöndem yönetimindeki 81 BA 671 plakalı cip ile, Murat Karakaya idaresindeki 14 ES 881 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Remziye Karakaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Bolu'da cip ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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