Mudurnu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Mudurnu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüsamettindere köyünde Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mudurnu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Mudurnu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Mudurnu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Mudurnu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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