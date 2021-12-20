Bolu'da çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Bolu'da çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi

Bolu'da çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da samanlık ve odunluk olarak da kullanılan ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'da samanlık ve odunluk olarak da kullanılan ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yumrukaya Mahallesi Çukur Sokak'ta içinde çok sayıda küçükbaş hayvan, saman ve odunların bulunduğu Metin Çırpan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören Çırpan ve mahalle sakinleri, hızla küçükbaş hayvanları dışarı çıkararak itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında, ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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