Son dakika haber: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

07.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:59

Son dakika haberler: Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek buldu.

Çıkan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçanların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Son dakika haber: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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