Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
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Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanlar ve Demirhanlar köylerinin arasında kalan ormanlık alan ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Göynük Orman İşletmesi ekipleri, köylüler ve orman işçilerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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