Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Bolu'da bir köy evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da bir köy evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamzaköy'de yaşayan Zehra Özkan'a ait 2 katlı betonarme evin çatı katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder