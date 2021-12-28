Son Dakika | Baca yangını büyümeden söndürüldü
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bolu'da 2 katlı evın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
BOLU (AA) - Bolu'da 2 katlı evın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Dağkent Mahallesi'nde yaşayan Kazım Alioğlu'na ait 2 katlı evin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden hane sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.