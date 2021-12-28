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Son Dakika | Baca yangını büyümeden söndürüldü

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bolu'da 2 katlı evın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'da 2 katlı evın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Dağkent Mahallesi'nde yaşayan Kazım Alioğlu'na ait 2 katlı evin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden hane sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Son Dakika | Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son Dakika | Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son Dakika | Baca yangını büyümeden söndürüldü

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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