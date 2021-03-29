Bolu'da çiftçiye dane mısır tohum desteği yapıldı
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Bolu'da çiftçiye dane mısır tohum desteği yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da çiftçiye dane mısır tohum desteği yapıldı

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 250 çiftçiye 650 paket dane mısır tohumu dağıtıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 250 çiftçiye 650 paket dane mısır tohumu dağıtıldı.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine Vali Ahmet Ümit, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, daire müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından 250 çiftçiye 650 paket dane mısır tohumu verildi.

Tohumlarla yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştirilecek.

Bolu'da 2015 yılında 7 dekarlık alanda deneme çalışmalarıyla başlayan dane mısır ekimi 2020'de 10 bin dekara çıkarken, bu yıl bu alanın 12 bin dekar olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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