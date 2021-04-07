Bolu'da çiftçiler "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında eğitim alacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında Bolu'da çiftçilere verilecek eğitimler başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında Bolu'da çiftçilere verilecek eğitimler başladı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çiftçi kurslarının başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan mühendis ve veteriner hekimlerin, kurs talebinde bulunulan köylere giderek veya bireysel talep doğrultusunda kurumun toplantı salonunda "buğdaygiller yem bitkileri yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, süt sığırı yetiştiriciliği, bitki zararlılarıyla mücadele, bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları, mantar yetiştiriciliği, süt sağım hijyeni ve sanitasyon ile meyve ağaçlarında budama" konularında eğitim vereceği kaydedildi.

Açıklamada, ilk eğitimin il müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen arıcılık kursu olduğu bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, üretici ve üretici adaylarının güncel bilgilere uzman ağızlardan ulaşabilme şansına kavuştuğunu belirterek, "Proje, günümüz koşullarında eğitimli çiftçilerimiz için karlılığı artırma, maliyeti düşürme yöntemleri yanında üretimde kalite ve başarının da kapılarını açmaktadır. Bu bağlamda eğitimler, ülkemiz tarım ve hayvancılığının geleceğini şekillendirecek temel unsurların başında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder