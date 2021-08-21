Bolu'da cezaevindeki arkadaşlarının evine izinsiz girdiği öne sürülen 2 kişi yakalandı

Bolu'da cezaevindeki arkadaşlarının evine izinsiz girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bolu'da cezaevindeki arkadaşlarının evine izinsiz girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sağlık Mahallesi Gürol Sokak'ta yaşayan ve cezaevinde olan A.K'nin evine, gece saatlerinde camdan iki kişinin girdiğini gören komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.T. ve K.S'yi yakaladı.

Emniyetteki sorgularında, evin cezaevindeki arkadaşlarına ait olduğunu öne süren 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder