Bolu'da çevik kuvvet ekiplerine arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi

BOLU (AA) - Bolu'da görevli çevik kuvvet ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce ( Afad ) arama kurtarma ve dağcılık konusunda bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla birçok kurum ve vatandaşa eğitimler veren AFAD'ın ilde çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine emniyet personeline yönelik düzenlenen eğitim programına, 32 çevik kuvvet polisi katıldı.

Eğitimde, olası afet anında çevik kuvvet ekiplerinin uygulaması gerekenler ve KBRN farkındalığı ile tehlikeli bir durumla karşılaşıldığında yapılacaklar anlatıldı.

AFAD'ın Civril köyündeki deposunda ise arama kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımı ile enkazda kullanılan malzemeler ve kullanım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Teorik eğitimi tamamlayan çevik kuvvet polisleri, Çakmaklar Mahallesi'ndeki off-road alanında kurulan dağcılık istasyonunda temel dağcılık ve yüksek yerlerde iniş ve tırmanış eğitimi alırken, Akkayalar Travertenleri'nde sedyeyle yaralı tahliyesi eğitimi yapıldı.