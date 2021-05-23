Bolu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı
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Bolu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı

Bolu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 farklı suçtan aranması bulunan M.A'nın aracını takip etmeye başladı.

Polis ekiplerini fark edince aracını cuma pazarına bırakarak yaya olarak kaçan zanlı, kovalama sonucu yakalandı.

M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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