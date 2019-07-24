Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 9 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bolu'da TEM Otoyolu'nda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olay yerinde yaşamını yitiren Mehmet Tunbul (54) ile aynı isme taşıyan ağır yaralı Mehmet Tunbul (44), İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA