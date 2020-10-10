Bolu'da çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
10.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:26
Bolu'da oluk onarımı için çıktığı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da oluk onarımı için çıktığı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Yukarısoku Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında oluk onaran Erdoğan Bahşi (49), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bahşi'nin öldüğünü belirledi.
Bahşi'nin cesedi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz