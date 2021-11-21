Bolu'da "Canlarımız Kaybolmasın" projesi hayata geçirildi

BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, küçük yaştaki çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, zihinsel engelliler ve alzaymır hastalarının kaybolduklarında kolay bulunmalarını sağlamak amacıyla "Canlarımız Kaybolmasın" projesinin başlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte son 5 yılda 207 kayıp olayının yaşandığına, kırsalda kaybolan ve arama çalışmaları sonucu bulunan vatandaşların genelde 65 yaş üstü, zihinsel engelli ve alzaymır hastalarından oluştuğuna dikkat çekildi.

Bireylerin çeşitli sebeplerle evinden ayrılarak kaybolmaları durumunda, kollarında takılı bulunan "akıllı saat" sayesinde konumunun tespit edilerek en kısa sürede bulunabileceği vurgulanan açıklamada, evinden uzaklaşarak farklı yerleşim yerine giden kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin kısa sürede tespit edilmesi amacıyla "künye levhası" kullanılması gerektiği kaydedildi.

"Canlarımız Kaybolmasın" projesiyle akıllı saat ve künye levhası kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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