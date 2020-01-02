Bolu'da çamaşır suyu içen çocuk tedavi altına alındı

02.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:42

Bolu'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi'nde 2 yaşındaki E.B'nin oyun onarken kusmaya başladığını ve fenalaştığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun çamaşır suyu içtiğini belirleyerek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

E.B'nin çok az miktarda çamaşır suyu içtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA