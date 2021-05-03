Bolu'da çalılıkların arasına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Bolu'da çalılıkların arasına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Bolu'da çalılıkların arasına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, çalılıkların arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplendirildi.

Bolu'da, çalılıkların arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yavru köpekleri besleyen vatandaşlar köpeklerden birisinin çalılıkların arasına sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çalılıkları keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Susuzluktan dolayı bitkin düşen yavru köpeğin başını yıkayan itfaiye eri daha sonra köpeğe su içirerek kendisine gelmesini sağladı.

İtfaiye ekipleri, bir süre sonra kendine gelen yavru köpeği, sahiplenmek ve bakımını üstlenmek isteyen vatandaşlara teslim etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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