Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

11.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:50

Bolu'da iş yerinden çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da iş yerinden çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki iş yerinden cep telefonu ve elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İstanbul'dan kiralık araçla kente gelen 2 kişinin cep telefonu ve elektronik eşyayı çaldıktan sonra kaçtıklarını belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla D.Ç. (18) ve A.K'yi (20) kent merkezinde yakaladı.

Çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerin iş yerinin kapısını açmak için uzun süre uğraştıkları, zanlılardan birinin kırmak için koşarak cam kapıya çarpması yer alıyor.

Kayıtların devamında şüphelilerin kapıyı delici-kesici aletlerle açtıktan sonra içeri girerek cep telefonu ve elektronik eşyayı çalarak kaçtıkları görülüyor.

Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Ağzını bantlayıp, ellerini bağladıkları kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Ağzını bantlayıp, ellerini bağladıkları kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Merve Dizdar Birkan Sokullu Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:51:00. #1.14#
title