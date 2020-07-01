Bolu'da, bulunan yaralı karabatak tedavi altına alındı Bolu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karabatak, tedavi altına alındıAlınan bilgiye göre, vatandaşlar, Seben ilçesi Keskinler Mahallesi mevkinde buldukları karabatağın kurtarılması için Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Bolu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karabatak, tedavi altına alındı Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, Seben ilçesi Keskinler Mahallesi mevkinde buldukları karabatağın kurtarılması için Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler dere içinde sürüklenen karabatağı dereden çıkarttı. İşletme Müdürlüğü'ne getirilen yaralı karabatağa ilk müdahale İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Bilgili tarafından yapıldı. Yaralı karabatak daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karabatağın, rehabilitasyon merkezindeki tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı bildirildi. Kaynak: AA