Son dakika haberleri: 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı
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Son dakika haberleri: 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı

15.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:35

Son dakika haberi... Bolu'da jandarma ekiplerince bulunan 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Bolu'da jandarma ekiplerince bulunan 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Dörtdivan, Göynük ve Yeniçağa ilçelerinde devriye gezen ekiplerce yaralı bulunan 3 şahin, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personeli tarafından teslim alındı.

Ekiplerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne götürdüğü şahinler, muayene edildi.

Aç kaldıkları için bitkin düştüğü belirlenen ve bazı küçük yaraları olan şahinler, beslenerek tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan şahinler, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince doğaya bırakıldı.

Son dakika haberleri: 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı
Son dakika haberleri: 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı
Son dakika haberleri: 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı
Son dakika haberleri: 3 yaralı şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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