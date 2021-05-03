Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da itfaiye ekipleri, bir büfenin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediyi, cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile kandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.

Bolu'da itfaiye ekipleri, bir büfenin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediyi, cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile kandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bir büfenin çatısında kedi yavruları gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çatıdaki 3 yavru kediyi yakalamak için ilginç yöntemlere başvurdu.

Bir itfaiye erinin cep telefonundan kedi sesi açmasıyla yavru kediler çatının uç kısmına kadar geldi.

Ekiplerin yakaladığı yavru kediler, annelerinin yanına bırakıldı.

Anne kedinin çalışmalar sırasında sürekli ekiplerin yanında dolaşarak yavrularının kurtarılmasını beklediği görüldü.

Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı
Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı
Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı
Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Hakan Altun Feyza Aktan
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:59:07. #1.16#

title