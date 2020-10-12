Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı
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Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı

12.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:05
Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı

BOLU'da, son 1 yıl içinde 45 noktada çıkan orman yangını nedeniyle toplam 180 hektarlık alan zarar gördü.

BOLU'da, son 1 yıl içinde 45 noktada çıkan orman yangını nedeniyle toplam 180 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son 1 yılda 45 farklı noktada orman yangını çıktı. Kent merkezi ve ilçelerdeki orman yangınlarında can kaybı olmadı. Ayrıca yangınlar, yerleşim alanlarındaki yapılarda da hasara neden olmadı. Yangınlarda toplam 180 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan Bolu'da bu yılın en büyük yangını, 27 Eylül'de başlayıp, 2 gün süren, Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyündeki yangın oldu. Yangında 132 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangında zarar gören ormanlık alanların ağaçlandırılacağı öğrenildi.

Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı
Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı
Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı
Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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