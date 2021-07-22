Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı
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Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı

Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, boş arazide biriktirilen çöpler ekiplerce temizlendi.

Bolu'da, boş arazide biriktirilen çöpler ekiplerce temizlendi.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta iki apartmanın arasında kalan boş arazide bir kişi tarafından biriktirildiği iddia edilen çöplerden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu Bolu Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, alanda çeşitli atıklara rastladı. Çöpleri bölgede yaşayan Z.B'nin biriktirdiği bilgisine ulaşan ekipler, kadına ulaşmak için harekete geçti.

Atıkların toplanması için bölgeye Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu çağırıldı.

Çöplerin kamyona yüklendiği sırada bölgeye gelen Z.B, kendisine lazım olduğunu belirttiği atıkları vermek istemedi.

Ekiplerce ikna edilen kadın, atıkların toplanmasını kabul etti.

Kadına ihtiyaçlarının gerekirse belediye tarafından karşılanabileceğini söyleyen ekipler, sağlık ve çevre sorunu oluşturduğu gerekçesiyle atıkları topladı.

Bazı mahalle sakinlerinin, Z.B'nin evinde ve apartmanın sığınak kısmında da çöp biriktirdiğini bildirmesi üzerine zabıta ekiplerinin, izin alarak bu alanlarda inceleme yapacağı öğrenildi.

Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı
Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı
Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı
Bolu'da boş arazide biriktirilen çöpler toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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