Bolu'da Bizans dönemine ait 22 adet sikke ele geçirildi

05.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:17

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulaması kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ş. (40), gözaltına alındı.

Kaynak: DHA