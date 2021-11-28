Bolu'da bir sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

BOLU (AA) - Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Tahsin Cahit T. idaresindeki 14 GH 473 plakalı otomobil, Ahmetler köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücünün yaralanmadığını tespit etti.

Otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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