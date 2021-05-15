Bolu'da bir köyde 30 kişinin içme suyundan etkilendiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

Bolu'da bir köyde 30 kişinin içtikleri sudan dolayı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alındı.