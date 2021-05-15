Bolu'da bir köyde 30 kişinin içme suyundan etkilendiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
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Bolu'da bir köyde 30 kişinin içme suyundan etkilendiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

Bolu'da bir köyde 30 kişinin içme suyundan etkilendiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da bir köyde 30 kişinin içtikleri sudan dolayı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alındı.

Bolu'da bir köyde 30 kişinin içtikleri sudan dolayı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen köy sakinleri, içtikleri su nedeniyle rahatsızlandıklarını ifade etti.

Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, içme suyundan numune aldı.

Sadece mide bulantısı ve kusmanın zehirlenme belirtisi olmadığına dikkati çeken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, köylülerin zehirlenme iddialarının içme suyundan alınan numunelerin incelenmesinin ardından netleşeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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