Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Bolu'da kardeşlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Bolu'da kardeşlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Tartıştığı B.B.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü ve kardeşi M.A'yı yaraladığı gerekçesiyle aranan S.C'nin kaçtığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ankara'da olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Şüpheli, Ankara'da saklanmak istediği eve gitmek için bindiği takside yakalandı.

Öte yandan kavgaya karıştıkları ve S.C'nin Ankara'ya kaçmasına yardım ettikleri ileri sürülen 4 kişi de gözaltına alındı.

18 yaşından küçük olan şüpheli çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.C. (28), T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Dün B.B.A. ve kardeşi M.A. ile S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C. yanındaki bıçakla kardeşleri çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan kardeşlerden B.B.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

AA / Zafer Göder - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ankara, Bolu, Güncel, Haberler

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