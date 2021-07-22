Bolu'da bir kişi terasta ölü bulundu
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Bolu'da bir kişi terasta ölü bulundu

Bolu'da bir kişi terasta ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da bir kişi, yaşadığı apartmanın terasında ölü bulundu.

Bolu'da bir kişi, yaşadığı apartmanın terasında ölü bulundu.

Çıkınlar Mahallesi İkmal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar, binanın arkasında bulunan terasta bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personelinin yaptığı incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin, belediye aşevinde aşçı olarak çalışan ve apartmanın en üst katında oturan Dursun Gülen (50) olduğu tespit edildi.

Gülen'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Bolu'da bir kişi terasta ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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