Bolu'da, bin 90 personelle korona virüs denetimi
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Bolu'da, bin 90 personelle korona virüs denetimi

Bolu'da, bin 90 personelle korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 431 ekip ve bin 290 personelle denetim yapıldı.

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 431 ekip ve bin 290 personelle denetim yapıldı.

Türkiye'nin son açıklanan korona virüs haftalık vaka sayısı haritasında 100 binde 327 vaka görülen ve 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler artırıldı. İl genelinde gerçekleştirilen dinamik denetimlerde kafe, restoran, halk pazarları ve otobüslerde vatandaşlar kurallara uymaları yönünde uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı görev alanlarında yapılan denetimlerde 431 ekip bin 90 personel görev aldı. - BOLU

Bolu'da, bin 90 personelle korona virüs denetimi
Bolu'da, bin 90 personelle korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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