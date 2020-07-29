Bolu'da bin 608 kişiye test yapıldı, 2 kişide bağışıklık çıktı
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Bolu'da bin 608 kişiye test yapıldı, 2 kişide bağışıklık çıktı

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte bin 608 kişiye yapılan antikor testinin sonucunda yalnızca 2 kişide bağışıklık ortaya çıktığını açıkladı.

Bolu'da bin 608 kişiye test yapıldı, 2 kişide bağışıklık çıktı
29.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:15

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte bin 608 kişiye yapılan antikor testinin sonucunda yalnızca 2 kişide bağışıklık ortaya çıktığını açıkladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi. Vali Ümit, önlemlerle paralel olarak vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade ederek, Önceki günlerdeki yükselmenin biraz düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Bu düşüş hep alınan önlemlerle doğru orantıda gidiyor. Tedbirleri genişlettiğimiz zaman veya arttırdığımız zaman bunun etkisini görüyoruz. Mesela düşüşler başlıyor. Bizim ilimizde durum, ülkemiz standartlarında seyrediyor. Biz bütün çalışmalarımızı ağır bir hadise varmış gibi sürdürüyoruz. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor. Hastanelerimizde tedbirler aynı şekilde devam ediyor. Net olarak kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Ama virüste pozitif vakalar çıkmaya devam ediyor diye konuştu.

Vali Ahmet Ümit, filyasyon ekipleri tarafından bin 608 kişiye antikor testi yapıldığını ve bunlardan yalnızca 2 kişide bağışıklığa rastlandığını ifade ederek, Bin 608 kişi içerisinde 2 kişi de bağışıklık var. Ben bu bağışıklığın daha da artacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerdeki yükselen rakamlar aynı zamanda bağışıklığın da arttığının ifadesi olacaktır dedi.


Kaynak: DHA

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