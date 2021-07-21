Bolu'da beton bariyerlere çarpan pikap devrildi: 3 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde beton bariyerlere çarparak devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde beton bariyerlere çarparak devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Akyazı yönüne giden Ramiz Ç. idaresindeki 14 AAZ 985 plakalı pikap, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile Hayriye Ç. ve Tülay Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin